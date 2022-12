Band demite todas as bailarinas do programa do Faustão

Todas as 17 bailarinas do programa Faustão na Band foram demitidas da emissora na manhã desta quinta-feira, 22. Segundo o portal UOL Splash, a mudança tem relação com o novo formato do programa em 2023. O apresentador seguirá sem as dançarinas de palco.

As dançarinas Jéssica Vilela, Carol Amaral, Stephanie de Paula e Nicole Navarro poderão ainda continuar na equipe de reportagem do Faustão. Todavia, não mais como dançarinas de palco. As informações são do UOL Splash.

"Foi uma tristeza só, véspera de Natal, a gente não esperava passar por isso. Um clima muito triste mesmo. Nos pegaram de surpresa", afirmou uma bailarina demitida que não quis se identificar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, 21, as dançarinas fizeram a última gravação para o programa da Band. A reunião com o anúncio de desligamento das profissionais teria sido então na manhã do dia seguinte, na quarta-feira.

Hadassa Baptista, uma das bailarinas desligadas, publicou no Instagram uma mensagem sobre o caso: “Sim, esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo”.



A dançarina Hadassa publicou texto de despedida do programa Faustão na Band (Foto: Reprodução/Instagram)



Sobre o assunto Responsável por metade da receita, Faustão segue na Band em 2023

Faustão se exalta durante programa na Band: "Hipocrisia"

Sem audiência, Faustão demite 40 funcionários e programa deixa de ser diário

Faustão apresentou novo programa na Band com relógio de R$ 795 mil

Ex de Whindersson faz homenagem no programa do Faustão: "Amo você"

Faustão testa positivo para Covid-19 e se afasta das gravações na Band

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags