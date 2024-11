Viih Tube recebe alta e volta para casa após internação na UTI

Por meio das redes sociais, ela falou sobre seu retorno e mostrou o encontro do filho recém-nascido, Ravi, com sua primogênita Lua, de 1 ano

A influenciadora Viih Tube recebeu alta e voltou para casa nesse sábado, 16, após ter complicações no parto e ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas redes sociais, ela já aparece com a família e mostra interações da primogênita Lua, de 1 ano, com seu filho recém nascido, Ravi.

Empresária deu à luz ao pequeno no dia 11 deste mês de novembro, após passar 19 horas em trabalho de parto. Logo depois ela precisou passar por uma transfusão de sangue e foi levada para a unidade intensiva em razão do local ser o mais seguro para realizar o procedimento.