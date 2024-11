Cariri: governo entrega títulos de domínio a território quilombola

Duas das três áreas tituladas do Sítio Arruda se encontram no município de Salitre, a outra, em Araripe. Ao todo, 36 famílias serão beneficiadas e terão a posse da terra garantida.

O Governo do Ceará entrega nessa terça-feira, 5, três títulos de domínio à Comunidade Quilombola Sítio Arruda, a maior de três áreas remanescentes de quilombo na região do Cariri . A solenidade acontece às 10 horas, na quadra esportiva da comunidade, que fica entre os municípios de Araripe e Salitre .

A cerimônia de entrega contará com a presença do superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), João Alfredo; a titular da Secretaria da Igualdade Racial (Seir), Zelma Madeira; o superintendente regional do Incra no Ceará, Francisco Erivando Santos de Sousa; além de representantes das prefeituras de Salitre e Araripe.