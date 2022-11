Gratuito: Festival Sérvulo Esmeraldo oferece programação híbrida

Entre os dias 14 e 25 de novembro, o Crato recebe a terceira edição do Festival Sérvulo Esmeraldo (FSE 93). Com programação presencial e online, o evento é gratuito e tem como tema dessa edição “Arte para Todos Fazendo Arte”.

Exposições, master class, palestras, workshops, seminários on-line e vivências ambientais são algumas das atividades que serão ofertadas. A programação presencial será realizada no Centro Cultural do Araripe – Largo da RFFSA, no Centro de Artes Violeta Arraes, na Universidade Regional do Cariri (URCA), e no centro urbano e rural da cidade do Crato. A programação virtual será disponibilizada nas redes sociais do Instituto Sérvulo Esmeraldo e da URCA.

Regina Silveira é uma das artistas residentes do FSE 93. Ela realiza a exposição individual "Portal", que abre o FSE 93 e permanece aberta à visitação pública até o último dia, no Centro Cultural do Araripe – Largo da RFFSA, no Centro do Crato. A artista ainda realiza Master Class sobre a sua obra, um seminário virtual e o workshop "Vestígios", direcionado a professores, artistas e estudantes de Artes Visuais de últimos semestres, preferencialmente da URCA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em 'Portal', a renomada artista Regina Silveira apresenta duas obras que já correram mundo, iluminaram museus e centros culturais no Ocidente e, também, no Oriente, cada uma no seu tempo e em contextos específicos”, explica Dodora Guimarães, curadora e idealizadora do Festival Sérvulo Esmeraldo.

Leda Catunda e Marcelo Zocchio também terão residência artística e Paulo Portella Filho apresenta Residência Educativa.

Confira a programação completa:

14/11, das 17h às 20 horas – Solenidade de abertura com a inauguração da exposição "Portal", de Regina Silveira

Local: Centro Cultural do Araripe (Largo da RFFSA. Centro-Crato)

Quando: aberta ao público até 25 de novembro de 2022. Visitação de segunda a domingo, das 10 às 13 horas e das 16h às 20 horas

Master Class e Palestras com Artistas Residentes

15/11, 10h às 12 horas: Master Class Regina Silveira. Medição do prof. Frederick Sidou (URCA)

16/11, 10h às 12 horas: Palestra Leda Catunda. Mediação da profa. Ana Claudia Assunção (URCA)

17/11, 10h às 12 horas: Palestra Marcelo Zocchio. Mediação da profa. Mariana Smith (URCA)

Local: Auditório do Centro de Artes Violeta Arraes (Av. Padre Cícero, 1348, São Miguel. Crato)

Contato: (88) 3102-1194



Workshops e residências artísticas (apenas para aprovados no processo seletivo)

Regina Silveira – Vestígios

Quando: 15 a 20 de novembro, das 14h às 17h30min

Onde: Centro de Artes Violeta Arraes (Av. Padre Cícero, 1348, São Miguel. Crato)



Leda Catunda – Vestimentas

Quando: 15 a 20 de novembro, das 14h às 17h30min

Local: Senac Crato (Rua Dom Quintino, Praça da Sé, 596 – Centro)



Marcelo Zocchio – A Deriva e o Lugar do Tempo do Crato

Quando: 15 a 20 de novembro, das 15h30min às 19 horas

Onde: URCA – Campus do Pimenta (Rua Carolino Sucupira, S/N – Pimenta. Crato) e deriva pelas ruas seguindo o mapa



Workshop | Residência Educativa com Paulo Portella Filho

Tema: Como ver “Portal”: um ateliê de observação e interpretação

Quando: 14 de novembro, das 15h às 18 horas

Onde: Centro de Artes Violeta Arraes e exposição “Portal” (Centro Cultural do Araripe – Largo da RFFSA, Centro. Crato)



Exposição “Portal”

Quando: 15 a 18 de novembro, das 18h às 21 horas

Onde: Centro Cultural do Araripe (Largo da RFFSA, Centro. Crato)

Atividades de Avaliação e atendimento individual home office

Quando: 19 e 20 de novembro, das 10h30 às 11 horas



Exposições Coletivas | Residentes e Participantes Workshops

“Vestígios”, “Vestimentas” e “A Deriva e o Lugar do Tempo do Crato”

Quando: até 25 de novembro, das 9h às 17 horas

Onde: Centro de Artes Violeta Arraes (Av. Padre Cícero, 1348 – São Miguel. Crato)

Arte e Natureza

Sítio Fundão: Botânica e Poesia

Quando: 18 de novembro, das 9h às 11 horas

Apresentação: Vilani Moreira e Gilles Diniz

Local: Geossítio Batateiras/ Sítio Fundão (Rua José Franca de Alencar, S/N, Seminário. Crato)



Casa Grande da Bebida Nova – Para Observar a Paisagem

Quando: 20 de novembro, das 9h às 11 horas

Onde: Sítio Bebida Nova, Crato-CE.



Seminários Virtuais

Onde: YouTube Instituto Sérvulo Esmeraldo e YouTube URCA

Arte Pública Urbana: Feitos, Não Feitos, Mal-feitos. Reflexões, Problemas e Desafios

Participantes: artista Regina Silveira e prof. Romeu Duarte Jr. (UFC)

Quando: 22 de novembro, das 19h às 20 horas



Arte Pública

Participantes: artista Siron Franco e Dalwton Moura, jornalista e produtor cultural

Quando: 23 de novembro, das 19h às 20 horas



Sérvulo Esmeraldo Gráfico: a beleza das coisas exatas

Participantes: Adriana Botelho e Deisson Xenofonte, professores UFCA

Quando: 24 de novembro, das 19h às 20 horas

Ricardo P. de Queiroz e Bruna S. P. de Queiroz (Usina de Arte – Parque Artístico-Botânico) e Dodora Guimarães (Instituto Sérvulo Esmeraldo)

Quando: 25 de novembro, das 19h às 20 horas



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags