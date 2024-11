Incêndio atinge depósito da Universidade Regional do Cariri

Armazém fica localizado no campus do Pimenta, no Crato; não há informações sobre vítimas

Um incêndio foi registrado dentro de um depósito da Universidade Regional do Cariri (Urca) na noite desta quinta-feira, 7.

Armazém fica localizado no campus do Pimenta, no Crato, distante 538,53 km de Fortaleza. Não há informações sobre vítimas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a assessoria da Universidade, as chamas foram iniciadas por volta das 19h30min dentro do espaço, que abriga material de sucata e móveis velhos destinados a leilão.