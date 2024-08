Cantora cearense Mona Gadelha lança single em show no Cineteatro São Luiz; composição traz Cristiano Pinho no violão

A artista cearense Mona Gadelha lança novo single “O Melhor da Vida” em show no Cineteatro São Luiz, no dia 18 de setembro, a partir das 19 horas.

O evento integra a programação “Dentro do Som” promovido pelo equipamento cultural. Os ingressos para o espetáculo já estão à venda no Sympla e na bilheteria física do Cineteatro, localizado no Centro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A composição que será lançada pela artista traz Cristiano Pinho (1964-2024) na melodia do violão. A cantora apresentará também músicas já presentes no repertório dela e faixas inéditas, ao lado de Vitoriano e Gabriel Vieira.