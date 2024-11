Corpo de Liam Payne, do One Direction, chega a Londres para funeral

O corpo do cantor britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira, 7. Ele morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina, mas a repatriação só foi iniciada nesta quarta-feira, 6.

Segundo o jornal inglês The Mirror, o cantor foi levado de volta ao seu país de origem por seu pai, Geoff Payne, e desembarcou no aeroporto de Heathrow, em Londres, nesta manhã, às 7h49min (horário local).

Ainda de acordo com a publicação, fãs de Liam monitoraram o voo, fazendo com que a aeronave se tornasse a mais rastreada do mundo. O site da revista americana US Weekly também confirmou a chegada do corpo do artista ao país.