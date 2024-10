Exame em Liam Payne aponta substâncias ilícitas e pesadas, diz site

Exame toxicológico mostra presença de cocaína, crack e outras drogas no organismo de Liam Payne, afirma TMZ

O exame toxicológico feito em Liam Payne, ex-membro da One Direction, revelou a presença de substâncias ilícitas e pesadas como cocaína e crack, segundo o site estadunidense TMZ.

Policiais forenses relataram ao TMZ que foram encontrados no corpo do cantor britânico um versão de metanfetamina e cocaína rosa - um coquetel de drogas sintéticas.

Nas buscas feitas no quarto do hotel onde Liam estava, a polícia argentina também encontrou bebida alcoólica e clonazepam, medicamento usado para tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico entre outros.