Exame toxicológico aponta que Liam Payne fez uso de drogas antes de morrer (imprensa)

O ex-integrante da banda britânica One Direction Liam Payne tinha drogas em seu organismo quando caiu da varanda de um hotel na Argentina, apontam exames toxicológicos preliminares citados nesta segunda-feira (21) pela imprensa americana. O astro do pop morreu na semana passada, aos 31 anos, de politraumatismo e "hemorragia interna e externa", após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires. Citando fontes anônimas, a ABC News e o veículo especializado em celebridades TMZ informaram que foi detectado um coquetel de drogas chamado "cocaína rosa", que contém metanfetamina, cetamina e MDMA, durante uma autópsia parcial. Também foram encontrados crack, cocaína e benzodiazepina.

O ABC destacou que havia no quarto do artista “um cachimbo de alumínio improvisado para o consumo de drogas”. Ele havia falado publicamente sobre sua luta contra o abuso de substâncias e sobre como lidar com a fama desde cedo. Os resultados da autópsia indicaram que o artista estava sozinho no momento da queda, e que passava por “algum tipo de surto devido ao abuso de substâncias”, disseram anteriormente promotores argentinos. Um funcionário do hotel suspeito de ter fornecido drogas a Payne no dia da sua morte foi interrogado, mas não foi acusado, informou a polícia ao ABC News.