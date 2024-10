Xande de Pilares traz tributo a Caetano para Fortaleza; saiba onde

O cantor carioca Xande de Pilares vem a Fortaleza para show inédito em janeiro de 2025. Apresentando o álbum especial “Xande Canta Caetano”, o artista faz show na Santa Praia, barraca localizada na Praia do Futuro.

Lançado em agosto de 2023, o disco traz 10 músicas compostas e cantadas por Caetano Veloso, regravadas por Xande de Pilares, apresentando uma releitura de clássicos da música popular brasileira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o álbum, o sambista conquistou duas categorias no 31º Prêmio da Música Brasileira e é o único brasileiro a ser indicado na categoria Melhor Álbum do Ano no Grammy Latino 2024.