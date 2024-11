Grávida, Lexa tem carro cercado por homens armados em São Paulo

A cantora Lexa levou um susto após deixar os estúdios de gravações do SBT, em São Paulo, quando teve a van em que estava cercada por homens armados. O episódio aconteceu nesta quinta-feira, 31, mas foi relatado por ela apenas na manhã desta sexta-feira, 1º, no Instagram.

Ela estava acompanhada de assessores e familiares no momento em que o veículo foi abordado pelos homens. “Estávamos saindo do SBT e fomos abordados por bandidos que pararam a van, mandaram todo mundo ficar dentro e falaram ‘perdeu, perdeu’. Não desejo isso para ninguém”, contou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também nesta quinta-feira, antes do ocorrido, Lexa havia anunciado, juntamente com o marido, Ricardo Vianna, que está grávida do primeiro filho. Devido a gestação, a cantora relatou ter ficado nervosa e que rezou com a mão sob a barriga.