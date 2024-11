'Agatha Desde Sempre' tem o primeiro beijo lésbico do MCU

O beijo foi protagonizado pelas personagens Agatha Harkness (Kathryn Hahn) e Rio Vidal (Aubrey Plaza) no último episódio do spin-off derivado da minissérie WandaVision .

“Começar o dia com o beijo mais tóxico, lindo e importante da Marvel. ‘Agatha Desde Sempre’ tem uma importância tão enorme , é a primeira série do MCU com personagens protagonistas LGBT. Uma série de pouco orçamento (comparado a outras produções) que se mostrou gigante”, enfatiza.

Por semanas , fãs especularam o desenvolvimento da relação das duas personagens. Nas redes sociais muitos espectadores comemoraram o beijo. Um dos usuários do “X” comenta a importância do feito da Marvel.

Um perfil de fãs da Marvel também publicou um vídeo da cena do beijo e se juntou às celebrações. “Beijo de Agatha and Rio em 'AGATHA DESDE SEMPRE' ”, comenta.

Em outro post, mais uma espectadora registra sobre o desenvolvimento das personagens. “Acabei de notar que no fim do beijo a Agatha faz um leve carinho na bochecha da Rio com o dedo no caminho que seria de uma lágrima, eu vou chorar”.