Palestra na UFC sobre conflito palestino-israelense termina em tumulto

Uma palestra sobre o conflito palestino-israelense, realizada no campis Benfica da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 30, terminou em tumulto. Momento foi interrompido por um grupo de militantes pró-Palestina, que se opunham a forma como tema era tratado.

Conferência foi organizada pelo curso de pós-graduação em Sociologia e ocorreu no Centro de Humanidades 3 (CH3). Atividade foi idealizada para abrir o semestre e trouxe como palestrante Michel Ghermen, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista no tema abordado.

Fábio Gentile, coordenador do programa de pós em sociologia da entidade, estava no momento como debatedor e presenciou ação. Ele conta que palestra começou 18 horas e por volta das 18h30min um grupo de pessoas entrou na sala portando cartazes, megafones e com alguns dos integrantes de máscara.