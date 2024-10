Pinacoteca do Ceará faz programação para Mês da Consciência Negra

Percurso Entrelaçado Corporeidades e Movimento em Antonio Bandeira integra programação do 2º Festival AfroCearensidades, na Pinacoteca do Ceará Crédito: Marília Camelo/Divulgação

A Pinacoteca do Ceará promove em novembro programação dedicada ao Mês da Consciência Negra - no qual se insere o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. As atividades integram a segunda edição do Festival AfroCearensidades. Com seminário, discussões sobre acervo e arquivo, oficinas, aula aberta e visitas mediadas temáticas a exposições, as ações foram planejadas por um comitê de trabalhadores negros da Pinacoteca, do qual fazem parte o videomaker Jorge Silvestre e a arte educadora Gi Monteiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A programação visa refletir sobre a disputa de memórias no campo das artes e nos espaços museais. Assim, o objetivo é evocar debates sobre “quais recursos estão disponíveis para acessar a memória negra e possibilidades de pensar no presente a partir da produção de artistas contemporâneos”, segundo a instituição.

Festival AfroCearensidades: retorno com aula aberta e conversa Realizado pela primeira vez em 2023, o Festival Afrocearensidades retorna à Pinacoteca do Ceará a partir desta sexta-feira, 1º de novembro, e se estende por todo o mês. Na data inicial, o equipamento cultural recebe a aula aberta “Entre sertões, caatingas e cerrados”, ministrada pela pesquisadora, educadora e curadora Luciara Ribeiro. Ela apresenta as regiões a partir de projetos e experiências coletivas que apontam os saberes afro-brasileiros e indígenas brasileiros como centralizadores. No sábado, 2, ocorre a Conversa de Ateliê Presença Presente. Os artistas Edu Moreira, Pedra Silva e Vors se reúnem para falar sobre práticas, processos e experimentações na criação e no imaginário.

Na mesa “Arquivo na arte contemporânea”, às 17 horas, Jaime Lauriano, Davi Pontes e Antônio Wilame Júnior se debruçam sobre o tema “Arquivo na arte contemporânea”, com mediação de Gi Monteiro. Festival AfroCearensidades: Oficina e visitas mediadas A programação do Festival AfroCearensidades também oferece oficina ao público, como a ação “Da vivência ao movimento”, da multiartista Larissa Ribeiro no dia 20 de novembro, a partir das 16 horas. A atividade visa proporcionar um espaço de trocas e experimentações, partindo de eixos temáticos como vivência, memória e ancestralidade.