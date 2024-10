Fortaleza recebe Torneio Nacional de Debates; veja como participar

Fortaleza será sede do principal campeonato de debate competitivo do Brasil. A capital cearense receberá o Torneio Nacional de Debates (TND) entre os dias 21 e 24 de novembro. Estão abertas as inscrições tanto para debatedores quanto para ouvintes que desejam acompanhar os debates.

O torneio é organizado pela Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará (SdDUFC) e pela Confederação de Debates do Brasil (Condeb). O evento ocorre na faculdade Estácio, no Centro. No último dia, com as semifinais e finais, será realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a organização do torneio, são esperados entre 150 e 250 participantes nesta edição. Os debatedores interessados em fazer parte da competição devem se inscrever no site da Condeb. A taxa de inscrição está no terceiro lote e custa R$ 130.