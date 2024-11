No Dia do Sushi, veja rodízios para comemorar a data em Fortaleza

Confira 5 dicas de restaurantes que oferecem rodízio de sushi em Fortaleza para celebrar a data Crédito: Pexels / Rajesh TP

O Dia do Sushi é celebrado em todo o mundo, buscando promover a cultura japonesa. No Brasil, ele é comemorado em 1⁠º de novembro, mas em outros países a data é 18 de junho. O sushi, além de ser um alimento que agrada o paladar de milhares de pessoas, é símbolo da tradição gastronômica do Japão, que possui diversas habilidades desenvolvidas ao longo da história. Veja alguns restaurantes que oferecem opção de rodízio em seu cardápio:

LEIA MAIS | Com churros e sushis, restaurantes apostam em rodízios diferentes Dia do Sushi: confira 5 restaurantes em Fortaleza com rodízio Rodízio de sushi em Fortaleza: Ponta Negra No Sushi Ponta Negra, toda última segunda-feira do mês é dia de promoção: o rodízio tradicional sai por R$ 59,90. O restaurante oferece diversos tipos de rodízios, incluindo um somente com opções vegetarianas. Valores: de R$ 59,90 a R$ 144,90



de R$ 59,90 a R$ 144,90 Quando: domingo a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à meia-noite



domingo a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à meia-noite Endereço: rua Padre Valdevino, 1801



rua Padre Valdevino, 1801 Instagram: @sushipontanegrafortal

@sushipontanegrafortal WhatsApp: (85) 99239 6797 Rodízio de sushi em Fortaleza: Ryori O restaurante com dois endereços na capital oferece a sequência japonesa: semelhante a um rodízio, tem variadas opções de entradas, pratos quentes e sushis. Há um cardápio específico que pode ser acessado por meio do Instagram do Ryori.

Valores : de R$ 199 por pessoa (no almoço, sem sashimi incluso) a R$ 145 por pessoa (no jantar, com sashimi)

: de R$ 199 por pessoa (no almoço, sem sashimi incluso) a R$ 145 por pessoa (no jantar, com sashimi) Quando : Todos os dias no almoço, 12h às 14h30min (apenas no Ryori Buganvília); e de domingo a quarta no jantar, a partir das 18h (em ambos os endereços)

: Todos os dias no almoço, 12h às 14h30min (apenas no Ryori Buganvília); e de domingo a quarta no jantar, a partir das 18h (em ambos os endereços) Endereços : avenida Dom Luís, 1113 - Meireles (Shopping Buganvília) | Shopping Iguatemi Bosque - 2º andar da nova expansão

: avenida Dom Luís, 1113 - Meireles (Shopping Buganvília) | Shopping Iguatemi Bosque - 2º andar da nova expansão Instagram: @restauranteryori Rodízio de sushi em Fortaleza: Zaiko Sushi Valores : de R$ 115 por pessoa (sem sashimi, shimeji e mini carpaccio) a R$ 139 por pessoa (com sashimi e mini carpaccio inclusos) - jantar apenas na opção de R$ 139

: de R$ 115 por pessoa (sem sashimi, shimeji e mini carpaccio) a R$ 139 por pessoa (com sashimi e mini carpaccio inclusos) - jantar apenas na opção de R$ 139 Quando: Todos os dias no almoço, das 12h às 15h; e de domingo a quinta no jantar, das 15h às 22h

Todos os dias no almoço, das 12h às 15h; e de domingo a quinta no jantar, das 15h às 22h Endereço: rua Ana Bilhar, 1136 - Meireles

rua Ana Bilhar, 1136 - Meireles Instagram: @zaikosushi

@zaikosushi Contatos: (85) 3121 1213 e (85) 99183 5885 Rodízio de sushi em Fortaleza: Rei do Sushi Valor : R$ 69,90 por pessoa

: R$ 69,90 por pessoa Quando: Terça a sábado, das 18h30min a 21h30min

Terça a sábado, das 18h30min a 21h30min Endereços : exclusivo nas unidades Cidade dos Funcionários (av. Desembargados Gonzaga, 487) e Grand Shopping Messejana (av. Frei Cirilo, 3840)

: exclusivo nas unidades Cidade dos Funcionários (av. Desembargados Gonzaga, 487) e Grand Shopping Messejana (av. Frei Cirilo, 3840) Instagram: @reidosushi.oficial Rodízio de sushi em Fortaleza: Lagostinne Valores : R$ 124,90 por pessoa (pagamento em dinheiro ou pix) e R$ 134,90 por pessoa (pagamento no cartão de crédito)

: R$ 124,90 por pessoa (pagamento em dinheiro ou pix) e R$ 134,90 por pessoa (pagamento no cartão de crédito) Quando: Todos os dias, das 18h às 23h30min

Todos os dias, das 18h às 23h30min Endereços : rua Frei Mansueto, 1225 - Varjota | av. Viena Weyne, 390 - Cambeba

: rua Frei Mansueto, 1225 - Varjota | av. Viena Weyne, 390 - Cambeba Instagram: @lagostinnefortaleza

@lagostinnefortaleza WhatsApp: (85) 98971 0798 Dia do Sushi: conheça a origem da data Saiba origem da do Dia do Dia do Sushi Crédito: Pexels / Israel França O Dia do Sushi foi criado em 1961 pela Federação Nacional das Associações do Sushi no Japão para celebrar a importância da culinária japonesa no país. Além disso, a data se tornou uma maneira de celebrar a influência da imigração japonesa e a popularidade do sushi em outros países.