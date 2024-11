Circuito gastronômico oferece promoções em restaurantes no Ceará

Em novembro, é realizada em Jijoca de Jericoacoara a primeira edição do Circuito Gastronômico da Lagoa do Paraíso; evento oferece promoções em restaurantes

A iniciativa é organizada pela Associação dos Empresários da Lagoa do Paraíso e ocorre até 24 de novembro. Os combos do circuito são compostos por entrada, prato principal e sobremesa.

Começa nesta sexta-feira, 1º de novembro, o primeiro Circuito Gastronômico da Lagoa do Paraíso , localizada em Jijoca de Jericoacoara (a 282,91 km de Fortaleza). O evento tem participação de oito restaurantes e oferece combos com valores promocionais.

Ao longo dos dias do evento, todos os estabelecimentos estarão abertos ao público com a promoção e cada restaurante terá um “dia D” com apresentação de banda.

I Circuito Gastronômico: Desejo de “movimentar o setor de alimentação”

Um dos estabelecimentos que participam da ação é o Caraúba Beach Club, cujo combo ofertado é composto por Burrata (entrada), Grelhado Caraúba (prato principal) e Caraúba Gin para refrescar.