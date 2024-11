Com promoção de petiscos, festival elege o melhor bar de Fortaleza

Os visitantes terão a oportunidade de descobrir novos locais e degustar receitas inovadoras. Crédito: Foto: Festival Bar em Bar

Até o dia 17 de novembro. a 18ª edição do festival Bar em Bar oferece petiscos a preços promocionais em bares selecionados de Fortaleza. Com diferentes sabores e receitas, os apreciadores da gastronomia de boteco poderão aproveitar esta celebração em bares de todo o Brasil. Com o tema "Um brinde aos melhores momentos", o festival, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), destaca os bares como espaços de socialização e valorização da culinária local. Os visitantes podem saborear criações especiais que evidenciam a diversidade da cozinha de boteco. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Participação do Ceará no Festival O site oficial da Abrasel sobre o festival bar em bar informa que para participar do evento, "as casas devem criar uma receita diferente das já oferecidas no cardápio, que será disponibilizada a um preço promocional durante todo o festival. Essa proposta visa atrair novos consumidores e obter feedbacks sobre os pratos e o serviço dos estabelecimentos".

No Ceará, mais de 70 estabelecimentos em cidades como Fortaleza, Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Paracuru apresentarão pratos diversificados como Feijoadinha de Frutos do Mar, Burrata Assada com Camarões, Bolinho de Feijoada e Espetinho de Lagosta com Picanha. No site oficial do Festival www.barembar.com.br e possível conferir mais detalhes sobre os estabelecimentos participantes em todas as cidades e conferir todas as ofertas especiais do evento. Impacto na Economia Local Segundo Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará: "Durante o festival, os participantes podem visitar até quatro bares, aproveitando preços promocionais e descontos. Vários pratos típicos do Ceará estarão disponíveis para degustação, permitindo que todos experimentem e celebrem a culinária local."