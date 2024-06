Bruno Gagliasso publica cena de beijo gay excluída de 'América'

Bruno Gagliasso compartilhou disse em suas redes sociais que houve uma cena de beijo gay na novela ‘America’, de Glória Perez, que nunca foi ao ar Crédito: Reprodução/TV Globo

"Senta que lá vem história": foi assim que começou Bruno Gagliasso ao compartilhar uma cena excluída de "América", novela de 2005, de Glória Perez. O ator mostrou nesta sexta-feira, 28, que a produção gravou uma cena de beijo gay, mas que nunca foi ao ar, nem na reprise da obra, em 2023, no canal Viva. Por meio do Instagram, ele desabafou: "Quase vinte anos atrás (sim, meus amigos, 20 anos…) eu estava vivendo o Junior em 'América' e rolou toda a expectativa do tal 'beijo gay'. Toda novela com personagens LGBTQIA+ tinha essa expectativa. Será que agora vai? E nunca ia… A tal 'cena do beijo' foi a minha última naquela novela".