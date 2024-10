CasaCor: Marília Lovatel debate sobre obra literaria na Casa O POVO

A 26ª edição da CasaCor Ceará aportou na noite desta quarta-feira, 30, conversa com a escritora cearense Marília Lovatel. O momento “Conversa com autor” foi realizado no espaço Casa O POVO e foi mediado pela gerente editorial das Edições Demócrito Rocha , Lia Leite.

“Se hoje olho para um objeto e esse objeto me faz lembrar um tempo ou uma pessoa que não está mais aqui, a pergunta é: esse objeto fará alguém lembrar da gente quando não estivermos mais aqui? Então, os objetos são muito especiais nesse sentido, como guardiões da memória”, explica a escritora.

Em julho deste ano, Lovatel foi vencedora da 20ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil com o livro “Salvaterra”.

Selando uma parceria com O POVO, a CasaCor 2024 mantém o espaço Casa O POVO, que leva características da sede localizada na avenida Aguanambi, 282, como edições importantes do jornal impresso e livros publicados pela Fundação Demócrito Rocha, disponíveis no hall do novo espaço. O espaço foi desenhado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto.