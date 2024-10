Cléber Machado fala de saída da Globo e nega traição ao SBT

Um dos principais narradores em atividade no Brasil, Cléber Machado falou sobre sua saída da Globo e a saída do SBT para a Record

Um dos principais nomes em atividade na narração esportiva do país, Cléber Machado vive a expectativa pela sua mudança do SBT para a Record. O acordo já foi sacramentado, com a saída dele da emissora da família Abravanel prevista para o fim da temporada. Em entrevista ao Ao Alt Tabet, do UOL, o experiente profissional falou sobre a expectativa por esta troca e também sua saída da Globo.

Cléber vê como natural o processo de mudança. Além disso, ressaltou que sempre agiu com sinceridade em relação as partes envolvidas na negociação.