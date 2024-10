Christina Aguilera confirma show no Brasil; saiba sobre ingressos

A cantora Christina Aguilera vem ao Brasil para show em fevereiro de 2025 . A apresentação da artista estadunidense faz parte da programação do CarnaUOL , evento carnavalesco marcado para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro.

Com mais de 30 anos de carreira, esta será a primeira vez que Aguilera vem ao Brasil para um show completo. A artista já esteve no País em outros anos com apresentações em programas de TV, como “Domingão do Faustão” e “Programa Raul Gil”.

Venda dos ingressos para show de Christina Aguilera no Brasil inicia nesta quinta-feira, 31

Além da cantora, o festival de música também terá na programação Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela, Matuê, Belo, Tony Salles e KVSH. A venda dos ingressos para o CarnaUOL inicia nesta quinta-feira, 31, às 14 horas, no site Eventim.

Com valores de meia-entrada a partir de R$ 195, o público pode escolher entre os setores Pista, Front Stage, Cadeira Inferior e Cadeira Superior.