Thiaguinho retorna a Fortaleza com show ‘Tardezinha’ em 2025

Em 2025, a turnê "Tardezinha" passará por 26 cidades, no Brasil e no exterior; show em Fortaleza acontece no dia 1º de novembro

Em 2025, a turnê passará por 26 cidades no Brasil e no exterior, com visitas inéditas a Angola, na África, e a Sidney, na Oceania. A maratona de shows terá início em 19 de abril de 2025, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e seguirá até 6 de dezembro, em Ribeirão Preto, São Paulo.

A apresentação será realizada no Marina Park Hotel e celebra 10 anos da primeira edição do projeto, lançado em 2015. O artista é responsável por dar voz a diversos sucessos, como “Falta Você,” “Pé na Areia” e “A Fila Anda.”

Um dos cantores mais reconhecidos do pagode brasileiro, Thiaguinho retorna a Fortaleza com a turnê “Tardezinha” no dia 1º de novembro de 2025.

Para o público geral, as vendas estarão abertas a partir de 14 de novembro . Em ambas as categorias, as vendas ocorrerão exclusivamente pela plataforma oficial da Bilheteria Digital .

A pré-venda exclusiva para clientes do Bradesco começa na quinta-feira, 7 de novembro, disponível apenas para portadores dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio.

No ano passado, o artista teve que lidar com ações judiciais movidas por fãs insatisfeitos com a experiência do show. Em uma ação ajuizada no Tribunal de Justiça de São Paulo, em maio de 2023, fãs pediram indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 33.476,36.

No processo, os participantes do evento relatam dificuldades enfrentadas, como falta de organização, longas filas e bebidas quentes servidas em sacos plásticos com gelo.