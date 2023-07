Thiaguinho é processado por fãs após ‘experiência ruim' em show

Fãs de Thiaguinho relatam problema com a organização e no serviço do bar no show "Tardezinha", ocorrido no Rio de Janeiro

O cantor Thiaguinho está sendo processado por um grupo de fãs após uma "experiência ruim" em um dos shows do músico. De acordo com o jornal O Globo, os fãs do cantor alegam problemas no evento, como superlotação e desorganização do bar.

Segundo o noticiário, o grupo entrou com um processo judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a equipe do músico e solicitou uma indenização de R$ 33.476,36.

Os fãs detalham terem vivenciado um momento negativo durante o “Tardezinha”, show especial de Thiaguinho, ocorrido em abril deste ano no Rio de Janeiro.

Entre os problemas na festa descritos pelos grupo de fãs, longas filas, superlotação, tumulto, além de problemas com o bar, como o serviço de bebidas quentes foram algumas das reclamações.

O processo foi aberto no mês de maio e os fãs aguardam o reembolso dos gastos com o evento. Até o momento, Thiaguinho ou sua equipe não se pronunciaram sobre o assunto. A festa “Tardezinha” ocorreu em Fortaleza no mês de maio.



