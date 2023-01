Tardezinha com Thiaguinho: Celebridades conferem estreia da turnê

“Senhoras e senhores, essa é a Tardezinha”, com a frase conhecida pelos que o acompanham, o cantor e compositor Thiaguinho anunciou, em novembro 2022, que o projeto Tardezinha estava de volta. O evento para convidados ocorreu na quarta-feira, 11, no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca. No show, famosos como Cléo Pires, Lexa, Marcelo Melo, Rhudson Victor e Carol Sampaio estiveram presentes.

Thiaguinho chega a Fortaleza com o projeto Tardezinha no dia 6 de maio. A apresentação será realizada no Marina Park Hotel e o projeto passará pelas principais capitais do País. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela produção e as vendas também não foram abertas até a publicação desta matéria.

Retorno da Tardezinha

O projeto “Tardezinha” volta a ser realizado por Thiaguinho após hiato de dois anos. Ao todo, o cantor fará 27 shows, levando ao público o melhor do pagode clássico e atual. O artista é responsável por sucessos como “Falta Você”, “Pé Na Areia” e “A Fila Anda”.

Ao longo de quatro anos de “Tardezinha”, Thiaguinho fez 162 shows. O projeto começou em 2015, em parceria com Rafael Zulu. Na época, o ex-Exaltasamba fazia parte do júri do programa SuperStar, da TV Globo, e não podia sair do Rio de Janeiro. Assim, começou a fazer shows na cidade nas tardes de domingo. A ideia se consolidou na turnê de maior sucesso de Thiaguinho.

Com base nessa parceria com o cantor, a Itaipava lança ITA-Draft Tardezinha, um chopp na lata que será a bebida oficial de todas as apresentações do projeto nas 25 cidades do país.

Tardezinha

Quando: 6 de maio; abertura dos portões às 16 horas

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: valores ainda não divulgados

Mais informações: @tardezinha

