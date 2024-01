Thiaguinho encontra mulher que o ajudou 20 anos atrás: ‘um anjo’

O cantor Thiaguinho revelou uma história inusitada do início de sua carreira e movimentou as redes sociais nesta semana. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor explica que encontrou a mulher que o ajudou mais de 20 anos atrás oferecendo carona, comida e hospedagem por nada em troca.

“Ela perguntou o que eu ia fazer no Rio de Janeiro. Eu falei: ‘não sou famoso, mas sou cantor. Vou participar do show do Dudu Nobre no Olimpo’ Ela falou: ‘Você sabe chegar lá?’ Eu falei: ‘Não sei, não sou do Rio’. Ela falou: ‘Eu te levo’”, contou em entrevista ao PodPah.

Essa história que o Thiaguinho contou é bizarra!! pic.twitter.com/2FwtJVboiK — Trecho Pagode (@TrechoPagode) December 11, 2023

"Ela me levou e, como era muito cedo, ela falou: ‘Você quer jantar? Você tá com fome?’. E eu falei que queria. Ela me levou e eu comi, um anjo real. Eu jantei, ela pagou meu jantar e me levou de volta para o Olimpo. Ela falou: ‘Anota meu telefone. Se você não tiver onde dormir, me liga’”, continuou.

Após aquele dia, Thiaguinho disse que tentou contato com Isabel, mas nunca conseguiu retorno. Na transmissão da entrevista, ela pediu para que Isabel aparecesse, e foi com um vídeo publicado nas redes sociais que ele a reencontrou.

"Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é Isabel, a pessoa que, no dia que você veio para o Rio de Janeiro, te deu carona. Se você quiser me encontrar, eu moro na Baixada Fluminense ainda, como falei para você. Só nunca te procurei porque acho que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem", disse Isabel em vídeo.