Cine Ceará 2024 anuncia exibição especial de dois filmes

O filme "Baby" e o documentário "Lampião, Governador do Sertão" foram anunciados como exibições especiais do 34º Cine Ceará

Já “Baby” , de Marcelo Caetano, será exibido na noite de encerramento do festival, que acontece no dia 15 de novembro. O longa acompanha a relação entre Wellignton, o Baby, que foi abandonado pelo pais, e o garoto de programa Ronaldo.

O primeiro a ser exibido será o documentário dirigido por Wolney Oliveira , no dia 10 de novembro. A produção mostra a jornada de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, um líder cangaceiro. O filme integra a lista de participantes do Festival de La Habana, em Havana, Cuba, que acontece em dezembro.

A 34ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema anunciou a exibição especial de duas produções: o filme “Baby”, de Marcelo Caetano, e “Lampião, Governador do Sertão”, documentário dirigido por Wolney Oliveira. O evento, que é gratuito, acontece de 9 a 15 de novembro no Cineteatro São Luiz.

O filme estreou mudialmente na 63ª Semana da Crítica do Festival de Cannes e Ricardo Teodoro, intérprete do personagem Ronaldo, levou o prêmio de Melhor Ator Revelação. O longa também foi destaque no Festival de Biarritz, França, onde venceu a categoria de Melhor Filme, e em Lima, com o prêmio de Melhor Filme LGBTQIA+ e Gio de Melhor Atuação para Ricardo Teodoro.



34º Cine Ceará