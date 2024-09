Pause: lições de gestão com Jonas Marques, CEO da Pague Menos

Nesta sexta-feira, 20, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe o psicólogo de formação, Jonas Marques, que entrou no mercado farmacêutico décadas atrás, como propagandista de um laboratório.

Desde janeiro, retornou à terra natal para assumir o cargo de CEO do Grupo Pague Menos e Extrafarma. O primeiro semestre do ano, para a empresa, ficou marcado como o melhor ciclo de caixa desde 2020, com a receita bruta crescendo 12,2%, chegando ao patamar recorde de R$3,4 bilhões.

Seu esforço em entender e negociar com as pessoas a partir de traços de personalidade o levou a liderar operações no Brasil, na Europa e na Oceania, sempre em companhias de abrangência mundial. No programa Pause, ele explica as bases de sua atuação como executivo, compartilha suas leituras e os conceitos e sentimentos que o movem na carreira.