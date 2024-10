Evento promove programação infantil gratuita no Planalto Pici

Evento promove programação infantil gratuita no bairro Planalto Pici Crédito: Reprodução/Instagram/@entre.olhos

A programação tem início com a Oficina de Criação de Pipas Ilustradas, ministrada pela figurinista e multiartista Wendy Mesquita, que propõe a criação de pipas ilustradas através da sustentabilidade. Em seguida, às 15h30min, acontece a Oficina Criativa de Batuque Infantil conduzida pelo artista Pe PePe, educador que se aprofunda no batuque infantil e, na ocasião, deve introduzir o contato com as culturas populares. Entre as 17 horas e 18 horas, o evento recebe apresentação de palhaçaria com Heron Rana, que propõe a união de diversas linguagens artísticas como música, dança e interação com o público.

Evento também terá apresentação de curtas infantis acessíveis Para encerrar a programação, a partir das 18 horas, o evento deve contar com uma mostra audiovisual de curtas infantis e acessíveis, com libras e legendas. Entre títulos que serão exibidos, está “As Aventuras de Ana e João”. O curta tem roteiro e direção de Augusto Cesar dos Santos. No enredo, duas crianças têm dificuldade de acompanhar um mundo com pouca acessibilidade. Mas, com a ajuda dos "heróis da inclusão", eles vivem novas aventuras.