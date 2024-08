Unidade da Casa do Cidadão é inaugurada no shopping RioMar Kennedy em Fortaleza

Oitava unidade da Casa do Cidadão é inaugurada no shopping RioMar Kennedy Crédito: Mariana Parente/Secretaria da Proteção Social (SPS)

A nova unidade da Casa do Cidadão, gerida pela Secretaria da Proteção Social (SPS), foi inaugurada no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 22. O governador Elmano de Freitas e a secretária da SPS, Onélia Santana, estiveram presentes na inauguração. Com a inauguração desta unidade, já são seis Casas do Cidadão em Fortaleza: na Assembleia Legislativa (Alece), Câmara de Vereadores, Centro, nos shoppings Benfica, Iguatemi e agora, RioMar Kennedy; em Barbalha; e também no município de Maracanaú. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A unidade funcionará no piso L2, próximo às Lojas Americanas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O agendamento pode ser feito de maneira simples no site da SPS, na aba Minha Agenda Virtual.

O equipamento é o oitavo a ser entregue na gestão de Elmano. Outra unidade mais recente foi o Vapt Vupt, no Centro da Capital, que segundo a secretária da SPS, Onélia Santana, chega a realizar três mil atendimentos por dia. O equipamento foi inaugurado em julho de 2023. Serviços disponíveis Dentre os serviços oferecidos estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e o Atestado de Antecedentes Criminais, feitos pela SPS, emissão de declaração da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) virtual, entre outros. Outros órgãos além da SPS estarão disponíveis ofertando serviços diversos. Entre eles, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

“São serviços importantes para que possamos estar mais próximos da população. Sabemos que o fluxo de pessoas que frequentam o shopping é muito grande. É necessário que o serviço público esteja mais próximo dessas pessoas”, afirma Onélia. Ainda de acordo com a secretária, é importante realizar o agendamento no site, assim, o atendimento é garantido. “Mesmo se o cidadão não conseguir realizar o atendimento, pode se dirigir até a unidade e obter um dos serviços”, explica. Para realizar a emissão da carteira de identidade, são necessários o registro de nascimento, comprovante de residência e algumas solicitações. O CIN é emitido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Previsão é de 200 atendimentos por dia O governador Elmano comenta que o objetivo é aproximar o Governo, seus serviços e informações da população cearense. “Às vezes a pessoa precisa de uma declaração do CadÚnico e muitas vezes, ela precisa disso na sua casa”. Elmano ainda explica que a região — do bairro Presidente Kennedy — é a que possui a maior densidade demográfica em Fortaleza. “Aqui moram muitas pessoas, muitas famílias e vamos colocar todos esses serviços à disposição da população”, afirma. De acordo com o governador, a previsão é que sejam realizados 200 atendimentos por dia. “O objetivo [da nova unidade] é garantir a facilidade de acesso desses serviços à população, [garantir] que a pessoa resolva tudo próximo a sua casa”.

“Tudo isso facilita a vida do cidadão. Facilita o trânsito da cidade, favorece a uma melhor qualidade de vida. É tempo a mais que ela [pessoa] dedica a si com a sua família, invés de estar indo para um lugar longe de casa”, completa. Ainda segundo ele, a inauguração irá ajudar na movimentação econômica, mantendo e ampliando empregos.

Serviço