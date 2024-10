Restaurante de Fortaleza comemora 30 anos com shows; veja horários

Cantinho do Frango celebra aniversário de 30 anos com programação especial que enaltece música brasileira; confira agenda entre sexta, 25, e domingo, 27

No repertório, ela apresenta clássicos românticos, como “Porque Brigamos”, “Foi Tudo Culpa do Amor” e “Canção do Namorados” .

O restaurante Cantinho do Frango , tradicional em Fortaleza, celebra 30 anos neste final de semana. A programação musical acontece em diferentes horários com artistas que são destaque no Ceará.

O DJ Alan Morais apresenta discotecagem com vinil no mesmo dia e horário, no espaço Quintal do Cantinho, tocando discos clássicos da MPB, da música do Ceará e internacional.

No sábado, 26, dia do aniversário do restaurante, o espaço também celebra a vida de Belchior, que faria 78 anos. Para este momento, o artista Mimi Rocha, acompanhado de artistas convidados, fazem homenagem ao ícone da música cearense. O show acontece às 18h30min.