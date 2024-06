Hellblade 2 acerta com boa história e muita qualidade técnica

O título está disponível para Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store), com lançamento direto no serviço de assinatura Game Pass. Além disso, é possível jogar pelo Xbox Cloud Gaming, que roda a partir de uma conexão estável à internet.

Em meio a muitos jogos que seguem uma linha menos criativa, certas obras se destacam pela qualidade e pela ideia de proporcionar uma experiência diferente. É esse o caso de Hellblade II , uma história épica que tem traços cinematográficos e foi lançada no dia 21 de maio.

“Hellblade II”: a história de Senua

No primeiro jogo (Hellblade: Senua's Sacrifice), a guerreira celta Senua é atormentada pelas vozes na sua cabeça (chamadas de Fúrias) e, após a morte de Dillion, seu amado, ela parte em uma jornada para resgatar a alma dele. Depois de batalhar contra Hela, deusa dos mortos, Senua acaba aceitando a dor da perda.

A sequência, algum tempo depois, se inicia em um navio de escravos no qual Senua está infiltrada buscando vingança. Ao longo do percurso, ela conhece personagens e descobre sua habilidade de ajudar vilarejos contra gigantes que os atormentam.

É uma história imersiva e forte, que sabe lidar com temas pesados e com a representação da saúde mental - a psicose de Senua e os vários conflitos que a perseguem. A narrativa se aprofunda na jornada transformadora da protagonista, do mundo e de quem está ao seu redor.