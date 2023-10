The Callisto Protocol: boa atmosfera de suspense em terror espacial

The Callisto Protocol, jogo de terror, está disponível para assinantes da PlayStation Plus Crédito: Reprodução/Striking Distance Studios

Um dos gêneros mais populares da atualidade, o terror se mistura com a ficção científica em "The Callisto Protocol", jogo desenvolvido pela Striking Distance Studios e publicado pela Krafton. A obra, lançada inicialmente em dezembro de 2022, consegue acertar na criação de suspense e apresenta boa premissa. Este "survival horror", categoria que engloba franquias como "Resident Evil" e "Dead Space", é um dos jogos mensais de outubro de 2023 para assinantes da PlayStation Plus, podendo ser adquirido sem custos adicionais. A campanha é linear e apresenta itens com informações sobre a história ao longo do caminho. Está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Uma DLC (conteúdo extra) chamada "Final Transmission" foi lançada em junho deste ano. Confira abaixo uma análise a respeito do jogo.

A história de The Callisto Protocol Em "The Callisto Protocol", controlamos Jacob Lee, interpretado por Josh Duhamel (de quatro filmes da franquia "Transformers"). No ano de 2320, Jacob está em um trabalho para entregar uma carga à prisão Ferro Negro, em Calisto, uma das luas galileanas de Júpiter — assim como Ganímedes, Europa e Io. A entrega dá errado e sua nave cai em Calisto. Jacob é resgatado pelo capitão Ferris (Sam Witwer, de "Supergirl"), que depois o prende. Nos instantes seguintes, um tumulto com criaturas alienígenas se inicia na prisão, o que vai sendo explicado ao longo da história. Tentando fugir, Jacob trabalha ao lado de personagens como Elias (Zeke Alton, de "Ratchet & Clank: Rift Apart") e Dani (Karen Fukuhara, de "The Boys"). O enredo parece demorar um pouco para encaixar de vez, mas a premissa é ótima e traz seus mistérios. Em The Callisto Protocol, os inimigos são alienígenas Crédito: Reprodução/Striking Distance Studios Jogabilidade de The Callisto Protocol A jogabilidade não foge do que já existe no gênero. Você corre, pula, agacha, coleta itens, interage com objetos e luta. O combate, extremamente violento, tem um bastão para lutas físicas, além de uma variedade de armas e uma espécie de luva gravitacional.

É importante adotar o sistema de esquivas, pois alguns inimigos não caem rapidamente. Há como melhorar o equipamento em máquinas, pagando com créditos coletados. Os enigmas envolvem, basicamente, explorar a área em busca das soluções e lutar contra mais alienígenas, pouco variados. A campanha é curta e chega a ter momentos repetitivos, mas isso não estraga a experiência. O inventário em The Callisto Protocol conta com armas e itens coletáveis ao longo da campanha Crédito: Reprodução/Striking Distance Studios