Christina Aguilera deve fazer show no Brasil em fevereiro de 2025

O álbum de estreia de Aguilera comemora 25 anos do lançamento. Em celebração ao marco da carreira, ela preparou um EP especial com seis faixas, incluindo uma colaboração com Sabrina Carpenter. Além disso, a cantora já está trabalhando em um novo álbum que será o sucessor de "Liberation" (2018). "Estou acumulando músicas e morrendo de vontade de lançá-las. Só não tive tempo suficiente ainda", declarou a artista à revista Glamour. Conhecida pela sua extensão e técnica vocal, Christina reúne diversos hits, como "Lady Marmalade", "Genie in The Bottle", "Pero Me Acuerdo en Ti" e "Dirrty".