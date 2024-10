Banda britânica de metal Napalm Death faz show em Fortaleza

O grupo é marcado por guitarras muito distorcidas, vocal cultural, canções de curta duração, letras com temáticas sociais e políticas e ritmo extremamente rápido. Napalm Death é formado por Mark “Barney” Greenway, Shane Embury, Mitch Harris e Danny Herrera.

A banda britânica de metal extremo Napalm Death realiza show em Fortaleza neste sábado, 19, no Ophera Music Bar, localizado no bairro Parangaba. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 150 e o portão será aberto às 18 horas.

Napalm Death em Fortaleza: bandas de abertura e vendas de ingressos

A noite do show do Napalm Death terá também apresentações de outros grupos de metal, como Manger Cadavre, Facada, Visceral Suffering com tributo ao Cannibal Corpse e Diagnose.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma virtual, a partir do site Clube do Ingresso, e presencialmente na loja Planet CD’s, localizada no Centro de Fortaleza. Esta será a segunda apresentação da banda na capital cearense.