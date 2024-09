Lady Gaga dança e canta no Louvre para um clipe de seu novo álbum

Um clipe da diva pop Lady Gaga, gravado no museu do Louvre no início de setembro, está online desde quarta-feira (25), em virtude da estreia do filme "Coringa: Delírio a Dois".

No vídeo musical, publicado nas contas do Instagram e TikTok do Louvre e da artista, a americana aparece com peruca vermelha de corte chanel, meia-calça preta e tênis, passeando pelas galerias do maior museu do mundo enquanto interpreta uma canção composta para a ocasião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A artista, que atuou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em julho, lança na quinta-feira "Harlequin", um álbum relacionado ao seu próximo filme.