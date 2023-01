Paul Di'Anno, ex-Iron Maiden, toca em Fortaleza nesta sexta, 27

Depois de oito anos afastado dos palcos em decorrência de problemas de saúde, o vocalista britânico Paul Di’Anno retorna ao Brasil para uma turnê com mais de 30 datas no País. Conhecido pelos primeiros álbuns do Iron Maiden, o músico toca no Complexo do Armazém nesta sexta, 27, a partir das 20 horas. Ingressos podem ser adquiridos no site Clube do Ingresso e custam a partir de R$ 150.

A turnê brasileira é uma realização da editora Estética Torta, responsável por lançar diversos livros relacionados ao Iron Maiden, banda na qual tornou Paul mundialmente conhecido. Mesmo tendo gravado apenas dois álbuns de estúdio com a banda, o homônimo “Iron Maiden” (1980) e “Killers” (1981), Paul Di’anno se consagrou como um dos músicos mais emblemáticos e caricato da New Wave Of British Heavy Metal, movimento que marcou o surgimento de uma geração de bandas de heavy metal no Reino Unido nos anos 1980.

Grandes clássicos foram criados durante sua passagem pelo Iron Maiden, tais como “Wratchild”, “Phantom of The Opera”, “Running Free” e a própria “Iron Maiden”. Além destas, Paul Di’Anno irá tocar em Fortaleza os dois primeiros álbuns da banda britânica na íntegra no show desta sexta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022 o músico realizou uma delicada cirurgia no joelho, procedimento que contou com contribuição dos fãs por todo o mundo através de financiamento coletivo. Desde então Paul se locomove com cadeira de rodas e assim deve se apresentar no show desta sexta.

A noite também irá contar com participação das bandas brasileiras Noturnall e Electric Gypsy, esta última tendo lançado recentemente um EP chamado “Stars” (2023). Já o Noturnall, banda liderada pelo músico e produtor musical Thiago Bianchi, recentemente lançou uma versão da música “O Tempo Não Para” em parceria com Ney Matogrosso. Além disso, nos últimos anos, Thiago vem tentando reestruturar a banda após a saída de membros. Hoje o Noturnall alcançou uma formação sólida e irá subir ao palco com os músicos Thiago Bianchi (vocal), Mike Orlando (guitarra), Henrique Pucci (bateria) e Saulo Xakol (baixo).

Paul Di’Anno, Noturnall e Electric Gypsy em Fortaleza

Quando: sexta, 27, às 20 horas

Onde: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 – Centro)

Quando: a partir de R$ 150 no site Clube do Ingresso

Instagram: @esteticatorta



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags