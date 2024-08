Incubus anuncia novos shows no Brasil após Rock In Rio

Na programação do Rock In Rio 2024, a banda Incubus volta ao Brasil para dois novos shows em abril de 2025

“Faz muito tempo que estivemos por aí e mal podemos esperar para ver todo mundo novamente!”, declarou a banda no perfil do Instagram. Trazendo a turnê “Morning View”, o Incubus também passará por outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Costa Rica, México e Peru.

Conhecido pelos sucessos “Wish you were here”, “Drive”, “Vitamin” e outros hits que marcaram os anos de 1990 a 2000, o grupo de rock alternativo fará shows em Curitiba e São Paulo nos dias 8 e 10 de abril, respectivamente.

A venda geral de ingressos para os shows do Incubus no Brasil tem início nesta quinta-feira, 22, ao meio-dia, no site da Tickets For Fun.

Incubus faz show no Rock In Rio 2024



Os novos shows do Incubus no País acontecem seis meses após a apresentação no Rock In Rio, marcada para o dia 15 de setembro deste ano.