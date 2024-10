Valentina Club comemora dois anos de atividade; veja programação

Com atuação no Centro, a Valentina Club prepara festa para celebrar aniversário com performances artísticas e show de forró

Desde então, já aconteceram inúmeras apresentações e o local se tornou uma casa de shows para artistas. “Amor à primeira vista”, é como descreve o produtor Enrico Lima ao falar da compra do espaço.

Quem passa pelo enorme casarão azul e rosa localizado na rua Senador Pompeu nem imagina a sede de viver existente ali dentro. Inaugurada em outubro de 2022, nasceu com a missão de reviver a cena drag queen na capital cearense após o fechamento da Divine, ainda em 2015.

Símbolo de acolhimento, resistência e arte, a boate Valentina Club completa dois anos na vida noturna de Fortaleza com festas e performances artísticas no Centro da Cidade.

“Achamos um prédio grandioso, imponente, que por anos foi uma escola técnica onde eram realizados vários cursos e oficinas. O casamento foi perfeito, namoramos o prédio por alguns anos até chegarmos à inauguração do projeto”, conta.

Para ele, a escolha foi motivada pelo desejo de resgatar os movimentos culturais que aconteciam no bairro e estavam “adormecidos”. Para isso, realizaram a campanha: “Todos os caminhos te levam ao Centro”.

Valentina Club celebra com programação especial

“Deusas” é o tema da festa temática comemorativa deste sábado, 19, que conta com apresentações de Deydiane Piaf, Fernanda Skaranze, Kholoé Castro, Natasha Ravelly, Adma Shiva, Alessandra Oliveira e Monick Skaranze. O forró também faz parte do momento com show de Suzy Navarro.

Enrico conta que, logo no começo, foi percebido o desejo do público em assistir shows artísticos de drags/transformistas e selos de festas com bandas de forró, sendo essa a maior base de apoio e segurança para manter o negócio.

“A maior dificuldade para manter o projeto vivo é estar sempre se reinventando, criando e inovando de acordo com que o mercado do entretenimento pede. A Valentina Club investe nos artistas locais, já tivemos oito edições do forró das antigas levando vários nomes importantes que marcaram e marcam história na música”, ressalta.