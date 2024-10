Modelo rompeu com padrões ao ser a primeira pessoa transgênero a estampar campanhas de empresas como Vogue e L’óreal. Conheça Valentina Sampaio

A modelo cearense Valentina Sampaio, que desfilou no Victoria's Secret Fashion Show na noite dessa terça-feira, 17, chamou atenção por ser a primeira modelo trans da marca. O desfile anual retornou após seis anos , após polêmicas por falta de diversidade.

Sampaio ingressou no time de modelos da famosa marca de lingerie Victoria’s Secret em 2019, posando para as lentes de Zoey Grossman em Nova Iorque, para a linha ‘For Love & Lemons’.

Valentina Sampaio também já foi atriz



Em 2017, Valentina participou do casting do filme "Berenice Procura" e foi aprovada no projeto para interpretar a travesti Isabelle.

Em 2018, ela participou da telenovela O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, como uma modelo sedutora no sonho do delegado Machado (Milhem Cortaz). Sua participação é uma homenagem ao primeiro merchandising da marca Hope que aconteceu na novela Roque Santeiro de 1985, do mesmo autor.

Com informações de Clóvis Holanda e Victor Marinho