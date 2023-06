Cheias de Charme: Leandra Leal confirma filme das ‘Empreguetes’

Após 10 anos da estreia da novela “Cheias de Charme” na programação da TV Globo, o público que assistiu a produção poderá acompanhar uma nova etapa na vida das “Empreguetes”.

Leandra Leal, que interpretou Maria do Rosário, confirmou que o trio de cantoras formado na novela irá ganhar filme próprio. “Estamos estruturando tudo para fazer o filme, desenvolvendo e tentando vender. Queremos que isso aconteça, queremos reencontrar essas personagens”, disse a atriz em entrevista à Folha, publicada na segunda-feira, 26.

Na trama “das sete”, Leandra compartilhava o protagonismo com Isabelle Drummond e Taís Araújo, que viviam Maria Aparecida e Maria da Penha, respectivamente. As três eram empregadas domésticas e, certo dia, gravaram um vídeo cantando sobre os desafios da profissão que viralizou e as tornou celebridades da música, nomeadas de Empreguetes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os boatos sobre um possível reencontro das Empreguetes surgiu em 2022, após Taís Araújo publicar uma foto em que estava junto com as outras atrizes. Na postagem, Cláudia Abreu, que interpretou a vilã Chayene, Denise Saraceni, diretora de “Cheias de Charme”, e Gogoia Sampaio, figurinista da novela, também estão presentes.

“É uma novela que, dez anos depois, ainda é muito falada. (...) Lá vou eu voltar a fazer aula de canto”, disse Leandra Leal, que também será a produtora do filme. Atualmente, a produção do longa-metragem está em busca de financiamento.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui