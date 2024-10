Geraldo Azevedo faz show em Jericoacoara no Encontro Povos do Mar

Geraldo Azevedo faz show gratuito na programação do Encontro Sesc Povos do Mar em Jericoacoara neste fim de semana

O músico Geraldo Azevedo retorna ao Ceará para nova apresentação neste fim de semana. Conhecido por diversos sucessos da música nordestina, como “Táxi Lunar”, “Bicho de Sete Cabeças” e “Dia Branco”, o show do artista acontece no sábado, 19, às 20 horas, na praça de Jericoacoara.

O evento integra a programação da nova edição do Encontro Sesc Povos do Mar. O momento no litoral oeste do Estado terá atividades em diversas localidades da região, que vão desde trilhas em mangues, oficinas de gastronomia a feira de artesanato.

