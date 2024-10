Morre Mestre Pajé Luís Cabôco aos 73 anos

Morreu no domingo, 13, o mestre da cultura Pajé Luís Cabôco, aos 73 anos de idade. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) em nota publicada nas redes sociais.

“Com mais de 40 anos de pajelança, Mestre Luís Cabôco conquistou grande respeito, não apenas na aldeia Tremembé, da qual faz parte, como também em outras aldeias indígenas do Ceará. Ele era frequentemente convidado por diversas etnias para oferecer força espiritual em momentos de dificuldade nas aldeias”, recorda a postagem.

Nascido no distrito de Almofala, em Itarema, em 13 de setembro 1951, Pajé Luís Manoel do Nascimento, o Mestre Luís Cabôco ganhou reconhecimento por tratar doenças com o uso de plantas medicinais.