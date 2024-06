Exposição Aquavelas transforma orla de Fortaleza em galeria de arte

As velas embelezaram o litoral do Mucuripe até a Barra do Ceará. A exposição faz parte do evento Povos do Mar, promovido pelo Sesc Ceará

Realizado desde 2020, o Aquavelas tem como proposta ser uma exposição gratuita e itinerante . As 60 jangadas protagonistas do evento são de propriedade de jangadeiros provenientes de diferentes localidades de Fortaleza e Região Metropolitana, como Pirambu, Goiabeiras, Iparana, Pacheco, Mucuripe, Serviluz e Caça e Pesca. Já no lado artístico, foram 14 artistas plásticos cearenses convidados para a pintura das velas da exposição.

A concentração das jangadas ocorreu na enseada do Mucuripe e, reunidas, chamaram a atenção de diversos visitantes que chegavam à praia. Em seguida, saíram em cortejo, embelezando o litoral até a Vila do Mar, na Barra do Ceará.

O litoral de Fortaleza amanheceu mais colorido com o desfile de jangadas do Aquavelas . Evento que já ocorre há cinco anos na Capital, o desfile de jangadas com as chamativas velas pintadas ocorreu neste domingo, 23.

Hoje, a rotina de pesca mudou. No entanto, a diminuição do interesse dos jovens pela pesca é uma preocupação . "Se não há garantias ou apoio do governo, fica difícil para os jovens se motivarem a entrar na pesca."

Um dos jangadeiros que participa do evento é Elias da Silva Valente, 43, que tem 30 anos de experiência no mar. Nascido e criado em Fortaleza, o vínculo dele com a pesca começou aos 13 anos, quando começou a ajudar o namorado de sua mãe no ramo. "Ele reclamou que não tinha quem pescasse. As pessoas estavam abandonando a pesca ”, relata.

Vando Farias, artista plástico há mais de 24 anos, participa do Aquavelas desde a primeira edição. Ele explica que suas obras são marcadas a partir de suas memórias afetivas. “Este ano, estou homenageando Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos , além da minha filha, que nasceu no mesmo dia da santa”, diz.

A artista explica que o processo de pintura de uma vela, uma grande tela, requer muitos detalhes . “Precisamos considerar se vai realçar com o mar, o céu e a luz do sol. Pintar uma vela é completamente diferente de uma tela para um espaço fechado”, detalha.

Para Débora, ver sua arte exposta no mar de Fortaleza é uma honra. "Pintar uma jangada, que é um símbolo da nossa cultura, é uma honra. Acho maravilhoso trabalhar junto com os pescadores, com os outros artistas, com os povos do mar que fazem parte desse projeto", destaca Débora.

Uma das duas jangadas de Elias foi pintada pela artista plástica cearense Ana Débora Pessoa , que há quatro anos colabora com o Aquavelas. Este ano, a vela que traz assinatura de Débora vem com o tema floral.

Além de pescador participante do Aquavelas, hoje ele é secretário da Colônia Z8 de Pesca e Agricultura de Fortaleza. Elias enfatiza a importância do evento para a comunidade pescadora. "É essencial para mostrar que existimos e que a tradição dos jangadeiros ainda é forte. Muitos pescadores foram afastados das praias devido ao desenvolvimento e à especulação imobiliária , mas continuamos aqui, mantendo a tradição".

FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-06-2024: Aquavelas 2024 no bairro Mucuripe. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-06-2024: Vando Farias com a sua obra. Evento Aquavelas 2024 no bairro Mucuripe. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ Aquavelas 2024 no bairro Mucuripe Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

A ligação de Vando com a praia e o mar é antiga, pois já teve uma jangada e trabalhou com pesca. Essa conexão se traduz na colaboração estreita com os jangadeiros no projeto. "Eles estão sempre presentes no processo, acompanhando tudo desde o começo. Embora não pintem, eles participam costurando as telas e nos ajudam a entender e respeitar o mar."

Conforme Elias Valente, secretário da Colônia Z8 de Pesca e Agricultura de Fortaleza, o trajeto das jangadas saindo do Mucuripe para a Barra do Ceará leva entre 35 a 40 minutos. O tempo é uma média entre todas as jangadas. Afinal, ele reforça, não é uma corrida.