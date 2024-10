Mahmundi faz show em evento de gastronomia afroancestral no Cariri

Cantora carioca Mahmundi faz show no Cariri, dentro da programação do Festival Ajeumbó Crédito: Aurélio Alves

Mais uma vez o Festival de Cultura Alimentar Afroancestral, Ajeumbó, chega ao Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. Em busca de promover o protagonismo das populações afro ancestrais, o evento chega à 3°edição com experiências gastronômicas, shows e ações formativas. Dividido na sexta-feira,18, e no sábado,19, o festival também promove o lançamento do livro "Mistura Quilombola" e apresentação da cantora Mahmundi. O evento é gratuito mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Cantora, compositora e instrumentista carioca, Mahmundi se apresenta no sábado, 19, às 20h30min. Um dos novos nomes da música brasileira, ela apresenta uma mistura de soul, samba e MPB que tem marcado sua trajetória que começou em 2016, com o lançamento do primeiro disco.

Das 14h30min às 15h30min, acontece um diálogo sobre a importância das casas enquanto espaços culturais vivos, ministrado por Joélho Caetano, quilombola, gastrólogo e pesquisador da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. A partir de 15h45min, o evento recebe a vivência “Chá da Memória”. A roda de conversa resgata memórias e lembranças da infância a partir dos relatos de Maria Das Dores Costa, moradora da comunidade quilombola de Alto Alegre, em Horizonte. Em seguida, a cantora, compositora e instrumentista Roberta Kaya apresenta o show Negrazúmbida. O projeto, criado a partir de pesquisa sonora no bairro Sapiranga, em Fortaleza, com a união da música afro-brasileira, eletrônica e experimental.