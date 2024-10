Fundação Casa de Jorge Amado não reconhece poema que seria do escritor

O poema irá a leilão no Uruguai, mas a família do autor baiano solicitou suspensão da venda

Embora tenha sido veiculado que “a autenticidade e o ineditismo foram confirmados pela Fundação Casa de Jorge Amado”, a instituição afirma não ter conhecimento sobre o escrito . "A Fundação nunca conversou com representantes das casas Zorrilla e Hilario, organizadoras do leilão. Não temos conhecimento do poema e não atestamos sua autenticidade e ineditismo ", esclarece.

Um nota à imprensa, a fundação informa que o poema intitulado “ABC de Sebastopol” , supostamente escrito no exílio que o escritor baiano viveu durante a ditatura do Estado Novo, seria leiloado em Montevidéu, capital do Uruguai, organizado pela casa Zorrilla, em parceria com a Hilario, de Buenos Aires, na Argentina.

Após circulação da notícia de um leilão com a venda de um poema inédito supostamente escrito pelo baiano Jorge Amado , a Fundação Casa de Jorge Amado afirma não reconhecer a autenticidade do escrito. A instituição solicita a suspensão do leilão, marcado para esta sexta-feira, 11.

A família do escritor, que é detentora dos direitos autorais de toda obra de Jorge Amado, por meio dos seus representantes legais, já entrou em contato com as casas Zorrilla e Hilario solicitando a suspensão do leilão e ressaltando que o tal poema não teve reconhecimento e autenticidade reconhecida e nem autorização para publicação.

"Jorge Amado é um dos maiores escritores do mundo. O seu acervo e sua produção literária reconhecida pertence à Fundação Casa de Jorge Amado e encontra-se na sede da Instituição, localizada no coração do Pelourinho, em Salvador", declara a FCJA. O CORREIO não conseguiu contato com as casas Zorrilla e Hilario.

De acordo com informações do jornal O Globo, o poema teria sido escrito e assinado por Amado em 22 de julho de 1942. O manuscrito seria acompanhado de uma imagem do escritor com uma dedicatória: “Para Rosa não acreditar que só faço brutalidades, esse retrato muito melhorado do Feio”. Os lances começariam em cerca de U$ 1,8 mil.