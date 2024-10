Cantora cearense homenageia Marília Mendonça com show em dezembro

Realizado pela cantora cearense Júlia Dantas , a apresentação tributo acontece no dia 7 de dezembro, um sábado, no Teatro Brasil Tropical, localizado no bairro Meireles.

Leia também | Mônica Martelli apresenta monólogo em Fortaleza em outubro

No repertório da apresentação de Júlia Dantas, as músicas conhecidas pelo público vão ganhar novas interpretações e versões no pop, MPB, rock, blues e folk. O show contará com ambientação intimista que deve emocionar os presentes.

Os ingressos para a apresentação da cantora cearense em homenagem a Marília Mendonça estão à venda no site Uhuu, com valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).