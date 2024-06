Recusado por Anitta, forró de Juliette teve aval da família de Luiz Gonzaga

Juliette lança novo álbum junino com músicas de Luiz Gonzaga Crédito: Reprodução/redes sociais

A faixa adapta a letra da obra original e acrescenta elementos do trap, por exemplo, um dos gêneros mais escutados no Brasil. Após a divulgação de "Vem Galopar", a ex-BBB também virou alvo de críticas. A cantora publicou um vídeo no Instagram respondendo às acusações que ela teria "estragado" o clássico de Gonzaga. Na gravação, ela defende que a música mantém o respeito à obra original mesmo ao incluir termos com duplo sentido. "Eu já esperava as críticas. Sabia que ia ter essa repercussão e foi proposital. ‘Vem Galopar’ não é música para meditar com a letra, é para dançar, pular, brincar e descer até o chão”, conta a vencedora do BBB 21 em entrevista ao G1.