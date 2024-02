Ewen MacIntosh, ator de 'The Office', morre aos 50 anos

Ewen MacIntosh, ator da versão britânica da série "The Office", morreu aos 50 anos de idade; causa da morte do artista não foi divulgada

“Haverá uma cremação privada para familiares e amigos próximos em breve e um memorial comemorativo no final do ano”, detalhou.

O ator Ewen MacIntosh , conhecido pelo personagem Keith Bishop na versão britânica da série “The Office” , morreu aos 50 anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 21, pelo jornal The Guardian, que recebeu um comunicado oficial da equipe do artista.

Ewen faleceu no dia 19 de fevereiro, mas a causa da morte não foi revelada. O The Guardian, contudo, disse que Chelle Just, da Just Right Management — responsável pela gestão da carreira do ator —, afirmou em uma nota de pesar que o comediante sofria de problemas de saúde nos últimos dois anos.

“Ewen era um ator maravilhoso e um ser humano ainda melhor. Ele fazia as pessoas rirem e possuía um coração tão gentil. Ele tocou a vida de todos que tiveram contato com ele”, dizia uma parte da nota dele.

Ricky Gervais, co-criador de The Office UK, homenageou o artista em sua conta do X (Twitter): “Notícias extremamente tristes. O muito engraçado e adorável Ewen Macintosh, conhecida por muitos como 'Big Keith' do The Office, faleceu. Um original absoluto. RIP”.