Furacão Milton: famosos brasileiros comentam alerta na Flórida

O furacão Milton deve chegar ao estado da Flórida, nos EUA, na noite desta quarta-feira, 9. Listado na categoria 5, com ventos máximos de 270 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o ciclone é avaliado como “extremamente perigoso”.

Com inúmeros alertas para evacuação urgente na região, celebridades brasileiras que moram ou estavam a passeio no país comentaram sobre as ações de proteção durante a passagem da tempestade.

“Hoje eu acordei com meu celular ‘bombardeado’ de mensagens de amigos e familiares preocupados. Realmente, os supermercados estão vazios, as pessoas pegaram tudo, água, comida, não tem mais nada. Acho que é porque as pessoas ficam em desespero, medo. Mas, cientificamente falando, meteorologicamente falando, o que dizem os cientistas é que aqui em Miami não tem um furacão de fato”, detalhou Anitta.